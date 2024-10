RN terá projeto para geração de energia fotovoltaica da Mercedes-Benz e a Raízen

A Mercedes-Benz do Brasil e a Raízen Power anunciaram uma parceria em projeto de geração de energia fotovoltaica no Rio Grande do Norte. A informação está em destaque na edição desta sexta-feira (11) do jornal Valor Econômico. A montadora terá participação societária na usina do projeto Dunamis, em construção pela Raízen, o que lhe permitirá obter de fonte renovável a energia necessária ao funcionamento das suas fábricas no Brasil.

“O projeto Dunamis abrange uma extensa área, de 600 hectares, em Santana do Matos, município localizado a 190 quilômetros de Natal, na região central do Estado”, informou o jornal. “Trata-se de mais um projeto que confirma o protagonismo do Estado em energias renováveis, desta vez com a presença de uma montadora do porte e importância econômica da Mercedes-Benz do Brasil”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sílvio Torquato.

Segundo o Valor, o modelo adotado pela Mercedes é o de autoprodução. Nesse modelo, a empresa consumidora de energia é autorizada a investir na geração. “Com a produção na fazenda solar, a montadora terá toda a energia que precisa para o funcionamento das duas fábricas — a de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo (SP) e a de cabines em Juiz de Fora (MG).

“Isso significa o Estado cada vez mais fortalecido do ponto de vista da contribuição à descarbonização e da ampliação de sua importância para o cenário de participação e liderança no mercado de geração de energia renováveis”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento do RN.

“Poderemos ter, de forma 100% sustentável, toda a energia que precisamos em nossas fábricas e eventualmente até um excedente, o que nos ajuda em ideias ou atividades futuras”, disse Achim Puchert, presidente da Mercedes-Benz do Brasil, sobre o projeto de geração de energia fotovoltaica no RN. Segundo Puchert, a companhia tem trabalhado para atingir a neutralidade de CO2 nas fábricas em todo o mundo.