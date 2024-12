RN terá mais 130 km de rodovias estaduais restauradas

O Governo Federal anunciou a recuperação de 130 quilômetros de rodovias estaduais no Rio Grande do Norte, impactadas com desvio de tráfego decorrente do bloqueio total do tráfego no km 203,6 da BR-304, causado pela queda da ponte sobre o rio Ponte de Serra, no município de Lajes, em 31 de março deste ano. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou nesta terça-feira (31) o edital de licitação para contratar a empresa responsável pelos serviços de conservação e recuperação das vias.

Entre os trechos a serem restaurados estão as rodovias RN-118 (BR-304, em Itajá, até BR-406, em Macau), RN-129 (BR-304, em Lajes, até Pedra Preta), RN-263 (RN-129, em Pedra Preta, até o perímetro urbano da cidade), RN-269 (Nova Cruz a Passa e Fica) e RN-093 (RN-011, em Lagoa D’Anta, até Tangará).

Durante o período de interdição no km 203,64 da BR-304, devido à reconstrução da ponte, as rodovias estaduais absorveram o fluxo do tráfego da principal via de escoamento logístico do estado.

O início das obras está previsto para o final de janeiro de 2025, com um investimento estimado em R$ 88,8 milhões. O resultado da licitação deve ser divulgado na segunda quinzena de janeiro.

A governadora Fátima Bezerra destacou a parceria entre os governos estadual e federal, ressaltando que o apoio do DNIT foi essencial para solucionar emergências causadas pelas chuvas. “Estamos entregando uma nova ponte, mais moderna e segura, e, agora, vamos restaurar os trechos rodoviários que absorveram o fluxo de veículos durante o incidente com a ponte em Lajes. Seguiremos firmes em parcerias com o Governo Federal para trazer mais bem-estar e cidadania ao povo do Rio Grande do Norte”, afirmou.

Na segunda-feira (30), o DNIT e o Governo do RN entregaram a nova ponte sobre o rio Ponte de Serra, em Lajes. A antiga estrutura foi destruída pelas chuvas de março, interrompendo o tráfego na BR-304 por 50 dias.

*Programa estadual de recuperação rodovias está garantindo para 2025*

O Programa de Restauração de Rodovias Estaduais do Rio Grande do Norte encerra 2024 com 736,5 quilômetros de estradas recuperadas ou em fase final de pavimentação, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN). A iniciativa abrange 33 trechos em todas as regiões do estado, promovendo melhorias na infraestrutura rodoviária para impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

Entre as obras entregues neste ano, destaca-se o trecho da RN-177, que conecta os municípios de Pau dos Ferros e São Miguel. A via é considerada estratégica para o desenvolvimento do comércio, serviços e turismo, além de facilitar o deslocamento de estudantes. Outro destaque foi a duplicação do trecho urbano da RN-015, em Baraúna.

O programa, que prevê a recuperação de quase 800 quilômetros de rodovias estaduais, conta com um investimento de R$ 428 milhões. Os recursos são provenientes de um empréstimo obtido por meio do Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), com foco na melhoria da malha rodoviária potiguar.

O Governo do RN projeta a recuperação de mais de 1.600 quilômetros de estradas até o final de 2025, com um investimento superior a R$ 1 bilhão. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (SIN), o custo para a construção de novas rodovias é estimado em R$ 2,5 milhões por quilômetro, totalizando R$ 267,5 milhões para 107 quilômetros planejados. Já a recuperação de 405 quilômetros terá um custo médio de R$ 1,8 milhão por quilômetro, somando R$ 729 milhões.