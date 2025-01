RN terá bandeira verde nas contas de energia em janeiro

Potiguares terão mês sem cobrança extra no custo da tarifa de energia elétrica.

Por g1 RN

01/01/2025 11h30 Atualizado há 5 horas

RN terá bandeira verde nas contas de energia em janeiro — Foto: Reprodução/EPTV

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou na sexta-feira (27) que a bandeira em dezembro será verde no Rio Grande do Norte, ou seja: não haverá cobrança extra nas contas de luz para a população.

A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1, em setembro, vermelha, patamar 2, em outubro, amarela em novembro, até voltar à bandeira verde em dezembro de 2024.

Apesar disso, a Neoenergia Cosern chama atenção para a necessidade de adoção de consumo consciente de energia elétrica. A distribuidora ressalta que, mesmo com a bandeira verde, é possível reduzir ainda mais o valor da conta.

Como economizar?

Veja algumas dicas recomendadas pela distribuidora para economizar ainda mais durante o período de verão, época mais quente do ano.

Ar-condicionado e ventilador: Mantenha a temperatura do ar-condicionado entre 23ºC e 25ºC. Se possível, escolha modelos com tecnologia Inverter, que são mais econômicos. Realize a manutenção do aparelho e limpe os filtros regularmente. Use ventiladores de teto para circular o ar e manter o ambiente agradável.

Chuveiro elétrico: Utilize a opção “verão” para economizar até 30% de energia. Tome banhos rápidos e desligue a água enquanto se ensaboa. Sempre utilize resistências originais para evitar o aumento do consumo e danos à instalação.

Geladeiras: Verifique a borracha de vedação e evite colocar alimentos quentes na geladeira. Mantenha o aparelho afastado da parede para garantir uma boa ventilação e eficiência. Abra a porta da geladeira apenas quando necessário.

Iluminação: Aproveite ao máximo a iluminação natural durante o dia. Em ambientes internos, utilize lâmpadas de LED, que são até 40% mais econômicas e têm maior durabilidade, reduzindo o impacto ambiental.