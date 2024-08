RN: tempo deve ser marcado por sol neste fim de semana; temperatura pode chegar a 36 ºC

O fim de semana deve ser marcado por sol e temperaturas superiores a 30 ºC na maior parte das regiões do Rio Grande do Norte. Em Natal, excepcionalmente, tanto no sábado (3) quanto no domingo (4) pode chover pela manhã, com tempo voltando a ficar firme ao longo do dia. A temperatura alterna entre a mínima de 21 ºC e a máxima de 29º. A maior temperatura está prevista para Pau dos Ferros, com 36 ºC.

Em Currais Novos, região Seridó do Rio Grande do Norte, o fim de semana promete sol durante todo o dia e céu aberto à noite. Não há previsão de chuvas. A temperatura máxima pode chegar a 32 ºC e a mínima pode cair até 19 ºC.

No Alto Oeste Potiguar, a temperatura máxima pode chegar a 36 ºC em Pau dos Ferros. A mínima, por sua vez, deve ser de 20ºC. A previsão aponta para sol com algumas nuvens no sábado e no domingo e não há expectativa de chuvas.

Na cidade de Mossoró, Alto Oeste do Rio Grande do Norte, o sábado e o domingo tem previsão de sol e céu com algumas nuvens. Chuvas não são esperadas. A temperatura oscila entre 20 ºC e 35 ºC.