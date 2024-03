RN tem seis trechos impróprios para banho, aponta boletim

O Boletim da Balneabilidade das praias do Rio Grande do Norte, edição número 12 de 2024, divulgado nesta sexta-feira (22), revela que 27 trechos analisados estão considerados próprios para banho, enquanto seis trechos foram identificados como impróprios.

Os pontos classificados como impróprios são os seguintes: Praia de Areia Preta (Praça da Jangada) e Praia de Miami (Relógio Solar), em Natal; Foz do Rio Pirangi e Pirangi do Sul (Igreja), em Nísia Floresta; e Rio Pium (Ponte Nova e Balneário Pium), em Parnamirim.

No total, foram coletadas e avaliadas 33 amostras de água em diversos pontos ao longo da faixa costeira dos municípios de Extremoz, Natal, Parnamirim e Nísia Floresta.

O critério utilizado para a classificação baseia-se na quantidade de coliformes termotolerantes presentes nas águas, seguindo as normas estabelecidas na Resolução n.º 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Este estudo é resultado de uma colaboração entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN), como parte integrante do Programa Água Azul.