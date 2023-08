RN tem redução de 22,6% no total de mortes violentas em julho

ASSECOM/RN

O número de mortes violentas no Rio Grande do Norte caiu 22,6% no mês de julho. A redução é referente ao mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED).

Os dados foram consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da SESED, e revelam que, somente em julho, foram registradas 115 Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) no RN ao longo do mês de julho de 2022, contra 89 ocorrências registradas em julho deste ano, ou seja, 26 mortes a menos, o que representa uma diminuição de 22,6%.

No quantitativo absoluto do ano, ainda de acordo com a COINE, o Estado contabiliza 682 mortes violentas durante os sete primeiros meses de 2022, contra 617 ocorrências registradas ao longo do mesmo período de 2023, isto é, são 65 casos a menos, o que representa uma redução de 9,5% no acumulado do ano.

Menos violência nas maiores cidades

A redução na violência também tem sido recorrente nas maiores cidades do Rio Grande do Norte. Confira:

Em Natal foram registradas 137 mortes violentas de janeiro a julho de 2022, contra 120 casos de janeiro a julho de 2023 – Redução de 12,4%;

Em Mossoró foram registradas 96 mortes violentas de janeiro a julho de 2022, contra 56 casos de janeiro a julho de 2023 – Redução de 41,7%;

Em Parnamirim foram registradas 25 mortes violentas de janeiro a julho de 2022, contra 14 casos de janeiro a julho de 2023 – Redução de 44,0%;

Em São Gonçalo do Amarante foram registradas 33 mortes violentas de janeiro a julho de 2022, contra 26 casos de janeiro a julho de 2023 – Redução de 21,2%;

Em Macaíba foram registradas 24 mortes violentas de janeiro a julho de 2022, contra 19 casos de janeiro a julho de 2023 – Redução de 20,8%.