RN tem mais de 700 casos notificados de dengue em 2024

O Rio Grande do Norte tem 795 casos notificados de dengue em todo o Estado. Os dados são da Secretária de Saúde Pública do RN (Sesap) desta segunda-feira (5). O boletim epidemiológico é referente as cinco semanas de 2024.

De acordo com o documento, destes 795 casos, 78 foram confirmados da doença e 757 casos prováveis, além de 38 que foram descartados. Nenhum óbito por dengue foi notificado. O maior número de casos prováveis está entre os pacientes de 20 a 34 anos.

No momento, a incidência por 100 mil habitantes está em 21,26. A última atualização havia sido divulgada no dia 30 de dezembro de 2023, quando o Estado registrou mais de 12 mil casos notificados de dengue e incidência de 222,33 por 100 mil habitantes.

Em relação ao boletim de dezembro de 2023 ao de 2024, os dados registraram um aumento 168 casos prováveis de dengue nas quatro semanas de janeiro.

Já em relação a Chikungunya, o RN tem 177 casos notificados da doença. Destes, 14 estão confirmados e 162 são prováveis. O boletim aponta que 15 foram descartados e não houve nenhum óbito contabilizado.

O documento ainda traz os dados da Zika no RN, que possui 1 caso confirmado entre 46 casos notificados. No total, são 45 casos prováveis e, até o momento, nenhum caso foi descartado. De acordo com o boletim, nenhum óbito pela doença foi registrado.