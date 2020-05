RN tem 50 óbitos sob investigação por Coronavírus

Na coletiva desta quarta-feira(20), a Secretaria de Estado e Saúde Pública divulgou mais um boletim epidemiológico com os números do coronavírus no Rio Grande do Norte.

O Rio Grande do Norte registra 313 novos casos de coronavírus, no total de 3.796, com 11.781 suspeitos, 8.474 descartados e 170 mortes. Óbitos confirmados nas últimas 24 horas somam 10. Sob investigação são 50 mortes.

Ainda na coletiva, destacou a taxa de isolamento no Estado, de acordo com levantamento nessa terça-feira(19), em 41%, ainda distante dos 60% – números considerados ideias para a diminuição de casos.

“Se a gente não conseguir aumentar essa taxa de isolamento, todos os esforços, em muito pouco tempo, serão em vão”, disse o médico Petrônio Spinelli, secretário adjunto da Sesap.

