RN tem 37 cidades em alerta para chuvas intensas; confira

O Rio Grande do Norte tem 37 cidades da região do Alto Oeste em alerta para chuvas intensas. O aviso de perigo potencial foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e aponta para possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos. O aviso passou a vigorar a partir das 09h32 desta quinta-feira (11) e se estende até as 10h desta sexta-feira (12).

Apesar da previsão de chuvas intensas, o alerta amarelo adverte que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Aliado a isso, o recomendado é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja lista de cidades em alerta:

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Itaú

João Dias

José da Penha

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Paraná

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

São Miguel

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Umarizal

Venha-Ver

Viçosa