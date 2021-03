RN soma mais de 1 mil pacientes internados com Covid-19

Nesta segunda-feira (15), o Rio Grande do Norte registrou mais de 1 mil pacientes internados com Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, em todo território potiguar, 1.016 pessoas estão internadas, sendo 626 no sistema público e 390 no sistema privado.

No panorama geral, há 322 (92%) pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no SUS, e 230 pessoas (100%) em leitos críticos do serviço privado. Há ainda 114 pacientes na lista de espera por um leito de UTI Covid, de acordo com a plataforma Regula RN.

O sistema aponta que dos 366 leitos clínicos no estado, 318 estão ocupados, 19 bloqueados e 29 disponíveis. Com os dados desta terça-feira (16), dos 23 hospitais com tratamento para o coronavírus, 14 estão com 100% de ocupação, número menor que ontem, quando se registrava essa taxa em 19 hospitais.

O Rio Grande do Norte contabiliza 180.362 casos confirmados e 3.937 óbitos. Além disso, tem 57.469 casos suspeitos e 856 mortes sob investigação. Com o toque de recolher, adotado há duas semanas, o estado está com o índice de distanciamento social em 51,6%.

Mossoró ultrapassa 15.017 casos positivos, 322 mortes e 2.999 casos suspeitos. Apesar dos esforços da Prefeitura Municipal e Governo do Estado para conter o avanço do vírus na cidade, é preciso que a população faça sua parte no enfrentamento à Covid-19.