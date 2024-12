RN registrou mais de 1,8 mil incêndios em vegetação em 2024, diz Corpo de Bombeiros

Outubro foi o mês com maior número de ocorrências no estado, coincidindo com o período mais seco e quente do ano.

Por g1 RN

11/12/2024 15h03 Atualizado há 2 horas

Incêndio em Emaús afetou área de 12 hectares — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) contabilizou 1.856 ocorrências de incêndios em vegetação entre janeiro e novembro de 2024. O mês de outubro registrou o maior volume de chamados, sendo também o período mais seco e quente do ano.

O Grupamento de Bombeiros de Mossoró foi o mais acionado, com 380 ocorrências no período. De acordo com o CBMRN, a região apresenta condições climáticas e geográficas que favorecem a propagação de queimadas.

O Comandante-Geral do CBMRN, coronel Luiz Monteiro Júnior, afirmou que a corporação tem intensificado as ações de combate e prevenção.

“Reforçamos nossas equipes e elas têm trabalhado incansavelmente no combate às queimadas e na conscientização da população sobre os riscos e as consequências desses incêndios”, explicou.

O CBMRN alertou a importância da prevenção e orienta a população a evitar queimadas irregulares. Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 193.