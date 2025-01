RN registra segundo maior preço médio da gasolina no Nordeste, aponta ANP

O Rio Grande do Norte registrou o segundo maior preço médio da gasolina comum entre os estados do Nordeste, com R$ 6,30 pelo litro. É o que aponta a última pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no período de 5 a 11 de janeiro deste ano. Ao todo, a pesquisa considerou dados obtidos junto a 37 postos de combustíveis no Estado.

Segundo a ANP, somente o Ceará supera o Rio Grande do Norte entre os estados com a gasolina mais cara, com preço médio de R$ 6, 39 por litro. Na sequência, aparecem Bahia (R$ 6,29), Sergipe (R$ 6,29), Alagoas (R$ 6,13), Pernambuco (R$ 6,12), Maranhão (R$ 5,96), Piauí (R$ 5,96) e Paraíba (R$ 5,88).

Em relação às capitais do Nordeste, Natal apresentou o quarto maior preço médio da gasolina comum, com R$ 6, 24 o litro. Os valores mais caros foram identificados em Fortaleza e Salvador com o litro sendo vendo, respectivamente, a R$ 6, 39 e R$ 6,27. Em seguida, estão Aracaju (R$ 6,33) e Maceió (R$ 6,12). A cidade nordestina com o menor preço do combustível foi São Luis, com R$ 5, 73.

Gás de cozinha

Já em relação ao GLP, conhecido popularmente como gás de cozinha, o Rio Grande do Norte ocupa a 5º posição entre os estados com os preços mais caros do Nordeste. Apesar disso, o preço médio do botijão de gás é de R$ 104,50 e está entre os mais baratos da região.

O menor valor do gás de cozinha foi identificado em Pernambuco, com R$ 92,11. Em seguida, aparecem Alagoas (R$ 99,15) e Sergipe (R$ 103,78). Os maiores valores, por sua vez, foram registrados na Bahia ( R$ 124,60), Maranhão (R$ 110,04) e Ceará (R$ 105,76).

Números (Nordeste)

Preço médio de revenda da gasolina comum (Estados)

Alagoas – R$ 6, 13

Bahia – R$ 6, 29

Ceara – R$ 6,39

Maranhão – 5,96

Paraíba – 5,88

Pernambuco – 6,12

Piaui – 5,96

Rio Grande do Norte – R$ 6,30

Sergipe – R$ 6,29

Gás de cozinha

Bahia – R$ 124,60

Maranhão – R$ 110,04

Ceará – R$ 105,76

Paraíba – R$ 104,84

Rio Grande do Norte (RN) – R$ 104,50

Piauí – R$ 104,16

Sergipe – R$ 103,78

Alagoas – R$ 99,15

Pernambuco – R$ 92,11