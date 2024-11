O feriado prolongado da Proclamação da República teve pelo menos seis mortes em acidente de trânsito nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte, de acordo com comunicados emitidos pela Polícia Rodoviária Federal.

As seis mortes aconteceram em quatro acidentes graves registrados no período. Segundo a PRF, em quatro dias de operação, foram registrados 29 sinistros de trânsito e, além dos óbitos, 34 pessoas ficaram feridas.

No sábado (16) pela manhã, uma colisão deixou duas pessoas mortas na BR-101 Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 10h30 no km 136 da rodovia federal e envolveu um veículo Ford Focus e um caminhão guincho.

O guincho estava no acostamento realizando a remoção de um Fiat Siena, que tinha se envolvido em um acidente anterior e descido um barranco. As duas vítimas acompanhavam o serviço de remoção do carro quando foram atingidas por um outro veículo desgovernado.

RN registra pelo menos 6 mortes em rodovias federais no feriado da Programação da República

Óbitos aconteceram em quatro acidentes registrados entre o sábado (16) e o domingo (17) em diferentes regiões do estado.

Ciclista morre em acidente na BR-101 Norte — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

As vítimas foram identificadas como os amigos Severino Vitaliano Filho, de 60 anos, e Francisco Varela da Silva, de 61.

Dois homens morrem em acidente na BR-101, na Grande Natal — Foto: Cedida

Na tarde do sábado, ocorreu outro acidente com morte na BR-101 Norte, no km 78, em Natal. Um ciclista, ainda não identificado, tentou atravessar a pista, mas foi atingido por uma motocicleta. Com o impacto, a bicicleta se partiu ao meio. O homem morreu na hora.

O condutor da moto foi intubado pelos socorristas do Samu e levado ao hospital com politraumatismo no tórax e no rosto. A polícia pediu exames de alcoolemia, porque suspeitou que o homem na bicicleta estivesse bêbado.

Já na madrugada do domingo (17), um motociclista morreu em acidente no km 104, da BR-304, município de Assú. Segundo a PRF, o motociclista saiu da pista, o que resultou no acidente por volta das 3h40. A vítima foi identificada como Arthur Mariniano da Silva, de 30 anos.

No fim da tarde do domingo foi registrado mais um acidente grave. Em Tangará, no km 82 da BR-226, por volta das 17h45, ocorreu uma colisão frontal, envolvendo um Ford/Fista e uma motocicleta Honda/CG 125 Titan. O acidente resultou na morte do motociclista e do passageiro, que ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Outro acidente em rodovia federal, mas sem mortes, envolveu quatro veículos na BR-110. Um dos carros vinha de uma rua lateral e entrou na rodovia sem respeitar a preferência de passagem e colidiu com um carro que seguia na mesma direção.

