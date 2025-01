RN registra menor índice de violência da década e se destaca no Nordeste, afirma secretário

O Rio Grande do Norte encerrou 2024 com um marco histórico: o menor número de mortes violentas da série iniciada em 2011. Segundo dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine) da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), foram registradas 835 mortes violentas no ano passado, uma redução de 20% em comparação com 2023, quando ocorreram 1.045 homicídios.

O secretário de Segurança, Coronel Araújo, destacou a relevância dos resultados no cenário nacional e regional. “Essa redução é importante para o Rio Grande do Norte porque coloca a gente no cenário do Nordeste e do Brasil. Natal, por exemplo, é a capital com o menor índice de violência entre as nove do Nordeste, segundo o Ministério da Justiça. Isso nos coloca em um patamar diferenciado,” afirmou.

As principais cidades do Estado também registraram números expressivos. Em Natal, o número de mortes violentas caiu de 194 em 2023 para 135 em 2024, representando uma redução de 30,4%. Já em Mossoró, o número caiu de 90 para 86 homicídios, uma diminuição de 4,4%.

O Coronel Araújo atribuiu os resultados a uma série de esforços coordenados. “Essa redução é fruto do trabalho integrado das forças de segurança: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto de Perícia e Polícia Penal. Houve também investimentos do Governo do Estado em novos veículos, equipamentos e a incorporação de novos efetivos,” explicou o secretário.

Entre as condutas criminosas com maior redução estão os latrocínios (roubo seguido de morte), que caíram 31,3%, passando de 32 casos em 2023 para 22 em 2024. Os homicídios dolosos também apresentaram uma redução significativa de 21,9%, passando de 814 para 636 no mesmo período. Já os feminicídios diminuíram de 24 para 19 casos, uma queda de 20,8%.

O secretário destacou que os números positivos também influenciam o turismo e a economia local. “A redução da violência atrai mais turistas e movimenta a economia do Estado. Quando as pessoas veem que Natal tem o menor índice de violência do Nordeste, isso gera confiança, atrai investimentos e empregos no setor turístico,” enfatizou.

Os resultados refletem a consolidação de políticas públicas de segurança e reafirmam o compromisso do Estado em garantir a proteção da população. Para o Coronel Araújo, os dados são um sinal de que o trabalho integrado está no caminho certo. “Esses índices mostram o esforço e a dedicação de todos os servidores envolvidos. É um avanço que coloca o Rio Grande do Norte em um lugar de destaque no Brasil e no Nordeste,” concluiu.