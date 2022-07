RN registra mais um caso suspeito de varíola dos macacos

Nesta segunda-feira, 4, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou a existência de mais um caso suspeito de contaminação pelo vírus Monkeypox, transmissor da doença popularmente conhecida como varíola dos macacos, no Rio Grande do Norte.

Esse é o segundo caso suspeito no estado, sendo que o primeiro já foi confirmado. O segundo caso suspeito foi notificado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) nesta segunda-feira está sendo acompanhado pela Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (Suvige).

Trata-se de um paciente de 34 anos e residente em Natal, com histórico de viagem recente à Europa, com passagem por Inglaterra, Portugal e Espanha. De acordo com a Sesap, a pessoa foi atendida no Hospital Giselda Trigueiro, uma das unidades de referência para tais casos no Rio Grande do Norte, e está em isolamento domiciliar, com quadro de saúde estável.

No primeiro caso confirmado, tratava-se de um homem de 40 anos, com histórico de viagem proveniente da Espanha. Ele foi atendido na rede de saúde do estado no dia 23 de junho e a confirmação da doença se deu alguns dias depois da notificação.

Fonte: Tribuna do Norte