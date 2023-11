RN registra mais de 14 mil negociações na primeira fase do Refis

Portal g1 Rn

O Rio Grande do Norte realizou mais de 14 mil negociações, somente na dívida ativa, durante a primeira fase do Programa de Refinanciamento e Regularização Fiscal do Rio Grande do Norte (Refis). Com isso, o estado estima que irá arrecadar pelo menos R$ 448,6 milhões.

O programa, inicialmente previsto para negociações de setembro até o dia 31 de outubro, foi prorrogado pelo governo até o dia 30 de novembro.