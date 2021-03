RN registra maior taxa de isolamento social do país

Neste domingo (07), o monitoramento realizado pelo Mapa Brasileiro da Covid apontou o Rio Grande do Norte como o estado com maior índice de isolamento social no país. De acordo com o levantamento, o RN registrou 55,40% de distanciamento, superando Ceará e Roraima.

Seguindo o Decreto Estadual publicado na última sexta-feira (05), o Rio Grande do Norte teve toque de recolher integral ontem. Mesmo com as alterações feitas pela Prefeitura de Natal quanto ao funcionamento do comércio e serviços, e não determinação do toque de recolher no domingo, as forças de segurança do Estado fecharam estabelecimentos e orientaram a população a não sair de casa.

Segundo o ranking do isolamento, o RN teve 55,40%, seguido do Ceará com 54,75% e Roraima com 53,75%. No final da lista, está Maranhão (45,22%), Paraíba (45,09%) e Mato Grosso do Sul (42,63%) com os mais baixos índices. Em comparação com o sábado (6), o RN saiu do 17° lugar com 37,51% para o primeiro.

Confira ranking completo: