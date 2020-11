RN registra aumento de internações por COVID-19

Desde o dia 11 de novembro, o estado do Rio Grande do Norte (RN) está registrando um ritmo crescente de internações em virtude da pandemia do novo coronavírus. No momento, os hospitais contabilizaram mais de 200 pacientes com a doença, situação que não ocorria desde o dia 1º de outubro, em que 207 estavam internados.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (Sesap), divulgado nesta quarta-feira, 18, o RN possui 213 pessoas internadas. Destas, 107 ocupam leitos críticos, divisão que também cresceu neste período. Quanto à ocupação, está em 44,83% no serviço público e 28,7% nos recintos privados. No dia 2 de novembro, a ocupação das UTIs no ambiente privativo era de 13%, com 20 pessoas internadas, mas nesse momento já ultrapassa 40 internações.

Atualmente, o estado registrou mais de 84 mil casos confirmados de Covid-19 e 2.649 óbitos causados pela doença. O Boletim publicado ontem revela que em Mossoró há 8.643 casos confirmados e 236 mortes confirmadas pelo vírus.