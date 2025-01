RN registra aumento de 7% em pequenos negócios em 2024, aponta Sebrae

O Rio Grande do Norte teve um crescimento de cerca de 7,5% no número de pequenos negócios em 2024. Foi o que apontou o boletim Pequenos Negócios em Números, elaborado pelo Sebrae-RN e divulgado no início de 2025.

Ao todo, segundo o Sebrae, o estado terminou o ano passado com 241.123 pequenos negócios ativos, um aumento de 19.955 negócios em relação a 2023, quando o estado tinha fechado o ano com 224.168.

Nos últimos cinco anos, o aumento foi de 56,9%, segundo o boletim.

A maquiadora Letícia Lopes é uma dessas que optou pelo MEI – entrou em 2023. Na época, ela sentiu a necessidade de atender os clientes também nos finais de semana. Para ela, ser MEI foi uma oportunidade para ampliar o negócio que tem no bairro Nazaré, Zona Oeste de Natal.

“A formalização me trouxe vários benefícios, como o auxílio maternidade que pude acessar corretamente sendo MEI”, contou.

Ao todo, 43.447 novas empresas de pequeno porte iniciaram em 2024 no RN. No entanto, outras 26.674 encerraram suas atividades (veja detalhes mais abaixo).

Tipos de pequenos negócios

O boletim apontou que em 2024 os microempreendedores individuais (MEIs) lideraram o cenário. Veja dados dos pequenos negócios no RN:

125.053 microempreendedores individuais (MEIs) optantes pelo simples ativo

61.874 microempresas (MEs)

8.644 empresas de pequeno porte (EPPs)

Setores econômicos

Entre os setores econômicos, os serviços foram os com mais registros. Veja os dados:

97 mil empresas de serviços

68.862 de comércios

17.307 de indústrias

11.346 de construção

1.051 de agropecuária

Municípios

Os municípios com maior concentração de pequenos negócios em seus territórios foram:

Natal (89.121);

Parnamirim (25.055);

Mossoró (23.505);

São Gonçalo do Amarante (6.941);

Caicó (5.504);

Macaíba (4.210);

Extremoz (3.781);

Assú (3.434);

Ceará-Mirim (3.402);

Currais Novos (3.344).

Mortalidade empresarial

Enquanto mais de 43 mil empresas de pequeno porte surgiram em 2024, outras 26.674 encerraram suas atividades no ano, o que fez a “taxa de mortalidade empresarial” ser de 61,39% no estado.

A média foi a mesma do Brasil, que teve taxa de mortalidade é de 61,4%, e semelhante à registrada a outros estados, como o Ceará (67,4%), Paraíba (67,1%), Pernambuco (66,3%) e Bahia (66,4%).

“A mortalidade de empresas é um fenômeno complexo, influenciado por diversas variáveis. O cenário econômico é um dos elementos de impacto” pontuou Thales Medeiros, gerente da Agência Sebrae Grande Natal.

“Além disso, o aprimoramento da fiscalização também exerce influência, ao expurgar CNPJs em situação irregular ou que já não estavam mais em operação. A volatilidade do MEI, tanto na formalização quanto na baixa, também afeta esses indicadores”.