RN registra 98 pacientes na lista de espera por vaga em UTI Covid

Na manhã desta sexta-feira (12), o Rio Grande do Norte está com apenas 12 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis, para 98 pacientes que aguardam internação para tratamento do Covid-19. Todas essas pessoas estão registradas na Região Metropolitana de Natal.

No panorama geral, os 12 leitos disponíveis representam um percentual de 3,66% do total de unidades. Há 306, que figuram 93,29%, que estão ocupados e 10 (3,05%) bloqueados no momento. Ao todo, dos 23 hospitais com vagas de UTI Covid, 16 estão totalmente ocupados.

Por regiões, o Oeste Potiguar apresenta maior taxa de ocupação (98,9%), logo em seguida está o Seridó (97,3%) e depois a Região Metropolitana (94,1%).