A Sesap atualizou os números do coronavírus no estado potiguar, na manhã desta segunda-feira (18).

O número de vítimas do covid-19 no RN chega a 148. São nove óbitos a mais que a atualização do boletim divulgado no fim da noite desse domingo(17). A Sesap ainda alerta que 59 mortes estão sob investigação.

Casos confirmados, suspeitos e descartados ainda não foram atualizados e serão divulgados ao decorrer do dia.

Sesap e Blog do BG