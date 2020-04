O Rio Grande do Norte possui 646 confirmados, 3.089 suspeitos, 2.643 descartados, 29 óbitos e 289 recuperados. É importante lembrar que o dado de pessoas recuperadas está sujeito a alteração a partir da evolução dos casos e à medida que os municípios enviarem seus dados.

O boletim epidemiológico com o detalhamento de todas as informações está disponível em saude.rn.gov.br

Sesap