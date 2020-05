RN registra 61 policiais militares com Covid-19 e quatro óbitos

A PM informa que o quadro de policiais militares do Rio Grande do Norte registra neste momento 61 infectados por coronavírus, entre ativos e da reserva. No geral, quatro já morreram decorrente da Covid-19.

A PM ainda informa que além dos 61 policiais confirmados com a Covid-19, o Estado possui 112 casos suspeitos e 13 recuperados.

Blog do BG