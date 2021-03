RN registra 4.024 mortes por Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), divulgado ontem (17), o Rio Grande do Norte tem 182.399 casos positivos, 4.024 óbitos confirmados e 1.066 internados. Na manhã desta quinta-feira, a Plataforma RegulaRN registrou uma fila com 129 pacientes à espera de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid.

Diante da crítica situação, o Governo do Estado decretou medidas mais severas que entram em vigor no próximo sábado (20) até o dia 03 de abril, com a suspensão de todas as atividades não essenciais. O RN registra índice de distanciamento social em 35,4%, enquanto os números não param de crescer.

Por região, o Oeste Potiguar apresenta a maior taxa de ocupação dos leitos críticos com 98%, seguido da região Metropolitana com 94% e Seridó com 87,5%. No estado, a taxa está em 94,4%. Dos 23 hospitais com tratamento para Covid, 16 unidades estão com taxa de ocupação em 100%.

Em Mossoró, há 15.202 casos positivos, 328 mortes e 3.011 casos suspeitos. No Hospital São Luiz, dos 50 leitos Covid, 48 estão ocupados. Já no Hospital Regional Dr. Tarcísio Maia, as 10 unidades de UTI Covid estão ocupadas.