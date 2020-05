A Sesap atualizou os números do coronavírus no estado nesta terça-feira(05). Foram registrados 115 novos de infectados, o número total de casos confirmados é de 1536.

O número de óbitos chega a 68, com seis confirmações a mais que as registradas no boletim dessa segunda-feira(04).

Os casos suspeitos são 5.138, enquanto ontem este número era de 4.974. Casos descartados somam 4.702.

A quantidade de recuperados do coronavírus agora soma 478.

Com informações da Sesap e Blog do BG