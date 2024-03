RN reforça diálogo com investidores do Turismo em Portugal

Em visita à Embaixada do Brasil em Lisboa nesta sexta-feira (01), a governadora Fátima Bezerra apresentou para investidores europeus, as potencialidades do Rio Grande do Norte nas áreas do turismo e das energias renováveis, duas das principais atividades econômicas do Estado.

O encontro foi organizado pelo embaixador brasileiro em Portugal, Raimundo Carreiro, e também contou com a participação do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Fátima destacou que o Rio Grande do Norte está se tornando o melhor destino para investimentos. Além das belezas naturais, do clima, da hospitalidade do povo que atraem turistas, o governo apresentou o programa RN + Competitivo, um conjunto de ações para impulsionar o desenvolvimento potiguar.

A ação do governo atua para melhorar o ambiente de negócios nos mais diversos segmentos da economia, com a ampliação de incentivos fiscais e de segurança jurídica para investidores. A governadora ressalta a localização privilegiada, sendo o ponto das Américas mais próximo da Europa.