RN recebeu mais 14 pacientes de Manaus com Covid-19

Na noite de sábado (30), o Rio Grande do Norte recebeu mais 14 pacientes vítimas de Covid-19 vindos de Manaus. Os enfermos desembarcaram na Base Aérea de Natal, a transferência aconteceu através de um voo custeado pelo Ministério da Saúde e Governo do Amazonas.

Dos 14 pacientes que desembarcaram neste sábado, quatro serão tratados no Hospital Estadual Giselda Trigueiro; quatro no Hospital de Campanha de Natal; os outros seis no Hospital Universitário Onofre Lopes.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap/RN), atualmente, a taxa de ocupação dos leitos específicos para tratamento do Covid-19 está no nível de 60%. A Secretaria assegura que, com esse índice em boas condições, é possível continuar cooperando com ações de ajuda a Manaus, se houver mais demandas.