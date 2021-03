RN recebeu 70 concentradores de oxigênio nesta segunda

Nesta segunda-feira (22), o Rio Grande do Norte recebeu 70 concentradores de oxigênio enviados pelo estado do Amazonas para auxiliar na alta demanda das unidades de saúde do estado. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN),divulgado ontem, o RN tem 1.072 internados, sendo 644 no serviço público e 428 no serviço privado.

Para o transporte do material, foi utilizado o avião C-105, da Força Aérea Brasileira, que posou por volta das 21h20. Os equipamentos estavam embalados em caixas e passaram a noite em local não divulgado, para serem distribuídos a 12 municípios ainda hoje (23). Os aparelhos fornecem oxigênio a partir do próprio ambiente, concentrando a substância até que fique com o nível de pureza ideal para os doentes.

A iniciativa do Amazonas foi nomeada como “Gratidão”, após o RN ter recebido pacientes de Manaus quando a região Norte enfrentava o auge da crise do sistema de saúde. No sábado (20), pacientes foram transferidos às pressas de uma unidade em Natal porque o oxigênio disponível não era suficiente para todos as pessoas internadas.

Para auxiliar no enfrentamento à Covid, o RN está aguardando o recebimento de 160 cilindros de oxigênio que o Ministério da Saúde prometeu enviar até esta quarta-feira (24). O Rio Grande do Norte soma 185.208 casos confirmados, 4.168 óbitos e 63.198 casos suspeitos.