RN receberá R$ 2,1 bilhões em investimentos da Neoenergia Cosern

O Rio Grande do Norte receberá, até 2027, o maior investimento já realizado pela Neoenergia Cosern no estado. Serão R$ 2,1 bilhões em obras no sistema elétrico potiguar. Esse valor representa um incremento de 18% em comparação com o quadriênio anterior e fomentará o desenvolvimento econômico e social do estado. Os recursos irão assegurar mais continuidade e confiabilidade de energia para os clientes residenciais e setores diversos da economia local como a indústria, mineração, comércio, turismo e serviços.

“Os investimentos recordes anunciados têm a finalidade de consolidar a Neoenergia Cosern como a melhor distribuidora do Brasil. A empresa se tornou referência no setor elétrico brasileiro e manter o patamar de excelência conquistado ao longo dos anos exige uma estratégia eficiente de investimentos e gestão operacional. Reiteramos nossa disposição em renovar esse compromisso com o Estado do Rio Grande do Norte e com a população potiguar”, afirmou Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.

Os recursos anunciados contemplam obras e melhorias no sistema elétrico potiguar a partir deste ano. Para 2024, estão previstos investimentos que somam mais de R$ 434 milhões distribuídos em todas as regiões do estado. Até 2027, serão construídos 196 quilômetros de novas linhas de alta tensão, além de quatro novas Subestações Elétricas em Extremoz, Natal, São Gonçalo do Amarante e Upanema. Outras 22 Subestações Elétricas distribuídas por todo o estado passarão por modernização no período.

No Oeste, a distribuidora concentrará esforços para aumentar a oferta de energia e acompanhar as expansões do agronegócio, da fruticultura irrigada, da produção de petróleo, sal e cimento na região. Serão cerca de R$ 650 milhões. Para o Agreste serão destinados cerca de R$ 300 milhões em obras de reforço da rede elétrica e expansão da infraestrutura para entregar energia com maior confiabilidade aos moradores locais.

No Leste, o planejamento prevê a utilização de aproximadamente R$ 750 milhões entre 2024 e 2027. Para a região Central, estão previstos R$ 400 milhões para a ampliação do número de Alimentadores e Linhas de Transmissão, entre outros serviços de Infraestrutura e Tecnologia.

Essas obras de expansão e reforço da rede elétrica serão desenvolvidas pelos profissionais da distribuidora, além de empresas terceirizadas, visando fortalecer o sistema que atende o Rio Grande do Norte.

Apoio à Arte e Cultura potiguares

A Neoenergia Cosern se consolidou como a empresa que mais investe em Arte e Cultura no Rio Grande do Norte. Desde o ano 2000, mais de R$ 54 milhões foram aportados em 346 projetos desenvolvidos em todos os municípios potiguares. Somente em 2023, a distribuidora financiou aproximadamente R$ 4 milhões para 17 projetos através de editais publicados e operacionalizados pelo Instituto Neoenergia e parceiros.

Alguns deles, específicos para a promoção de ações desenvolvidas exclusivamente por mulheres. Esses recursos contemplam atividades culturalmente diversas e fomentam a cadeia da economia criativa levando educação e desenvolvimento social à população potiguar por meio das artes cênicas, cinema, música, tradições populares, música, multilinguagens e preservação do patrimônio histórico local.