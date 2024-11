RN recebe comitiva de Portugal para oportunidades de negócios e promoção do turismo

Com o objetivo de promover intercâmbio de conhecimentos em áreas como qualificação, turismo e sustentabilidade, o governo do Rio Grande do Norte recebe esta semana uma comitiva de representantes dos municípios de Setúbal, Palmela, Sesimbra e empresários portugueses. A comitiva foi recebida pela governadora Fátima Bezerra nesta segunda-feira (04), durante solenidade de apresentação no auditório da Governadoria, onde assinaram uma Carta de Intenções para futuras parcerias.

A visita foi uma articulação definida após tratativas iniciadas em março de 2024, em visita da comitiva do Rio Grande do Norte à Portugal, durante agenda paralela à BTL. A governadora e a secretária de Turismo, Solange Portela, estiveram na cidade portuguesa de Setúbal para conhecer o projeto “Clube das Mais Belas Baías do Mundo”.