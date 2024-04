RN realiza Dia D de vacinação contra influenza

O Rio Grande do Norte realiza neste sábado (13) o Dia D de vacinação contra a influenza. A ação coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) conta com a participação dos 167 municípios potiguares.

O Dia D tem como objetivo principal acelerar a cobertura da proteção vacinal contra a influenza entre os grupos prioritários. Até o início desta sexta-feira (12), pouco mais de 178 mil doses já tinham sido aplicadas desde o início da campanha de vacinação, em 18 de março.

Para se vacinar, a população deve procurar uma unidade básica de saúde que esteja aberta no seu município durante esse sábado.

A campanha segue até 31 de maio, com a meta de imunizar, pelo menos, 90% de cada um dos 17 grupos prioritários para a campanha, como crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais e povos indígenas, que no RN somam 1,3 milhão de pessoas.

Desde o início do ano até o dia 6 de abril, o RN teve 530 notificações de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que inclui a influenza. Desse total, 28 casos de internações ocorreram por influenza, 25 casos por outros vírus respiratórios, 189 casos por vírus não especificados laboratorialmente e 179 casos encontram-se em investigação. Nesse mesmo período, foram registrados 64 óbitos por SRAG.

Grupos prioritários