RN realiza Dia D de vacinação contra influenza e febre amarela neste sábado 18

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), em parceria com as secretarias municipais de saúde, realiza o Dia D de vacinação contra a influenza e febre amarela neste sábado 18 em todo o Rio Grande do Norte. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra essas doenças entre a população potiguar.

A vacina da influenza está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade desde 1º de maio, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Já a imunização contra febre amarela é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 anos. Para se vacinar, basta procurar uma unidade básica de saúde aberta no sábado no seu município.

A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou em 18 de março e segue até 31 de maio. Até esta terça-feira 14, o Rio Grande do Norte aplicou 465.601 doses da vacina contra a gripe, o que representa 36% do público-alvo. A meta é imunizar pelo menos 90% de cada um dos 17 grupos prioritários para a campanha, que no RN somam 1,3 milhão de pessoas.