RN: previsão aponta para sol e chuvas passageiras nesta semana

No Rio Grande do Norte, o tempo deve ser de sol e chuvas passageiras ao longo da semana. Em Natal, a semana deve ser de sol, com possibilidade de precipitações durante o dia e à noite. A temperatura oscila entre a mínima de 24ºC e pode chegar até 32ºC. As informações meteorológicas são do Portal Clima Tempo.

Em Currais Novos, na região do Seridó, a semana será marcada por céu aberto, com exceção da quinta (18) e sexta-feira (19), quando devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23ºC e a máxima pode atingir 37 ºC.

Na região Oeste do Rio Grande do Norte, a temperatura de Mossoró alterna entre 24 ºC e 37 ºC. A previsão é que o município tenha uma semana de sol e céu marcado por nuvens, além de chuvas a qualquer hora do dia e à noite na quinta-feira (18).

Em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Estado, o tempo deve permanecer firme desta segunda (15) até a quarta-feira (17), com possibilidade de chuva na quinta (18) e sexta-feira (19). A temperatura mínima é de 24 ºC e máxima de 38 ºC.