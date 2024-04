RN possui dez reservatórios cheios e quatro acima de 70% da capacidade, aponta Igarn

O Rio Grande do Norte está com dez reservatórios operando com 100% de sua capacidade total e outros quatro acima dos 70%, de acordo com dados do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), divulgados nesta terça-feira 2.

Entre os que atingiram sua capacidade máxima estão Mendubim, em Assú; Campo Grande, em São Paulo do Potengi; Pataxó, em Ipanguaçu; Dourado, em Currais Novos; Riacho da Cruz II, em Riacho da Cruz; Passagem, em Rodolfo Fernandes; Beldroega, em Paraú; Malhada Vermelha, em Severiano Melo; Encanto, em Encanto; e Santa Cruz do Trairi, em Santa Cruz.

O açude Gargalheiras, localizado em Acari, superou os 90% de sua capacidade nesta manhã e, durante a tarde, aumentou cinco centímetros em seu nível de água. Agora, faltam 43 centímetros para que a sangria das águas ocorra. A expectativa é que ele atinja sua capacidade máxima até amanhã, caso continue chovendo na região.

Outras importantes reservas, como a barragem de Umarí, em Upanema, e a barragem de Rodeador, em Umarizal, também estão apresentando níveis significativos de armazenamento, com 89,18% e 78,07%, respectivamente. Em Pau dos Ferros, o reservatório local atingiu 71,3% de sua capacidade.

Por outro lado, ainda há reservatórios que se aproximam da marca dos 70%, como a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o maior do Estado, que registrou 65,77% de seu volume total na última atualização, e a reserva hídrica Santa Cruz do Apodi, que alcançou 69,32% de sua capacidade.

Na cidade de Cruzeta, o reservatório também está próximo desse limite, com 69,62% de seu volume atual. Esses números indicam uma melhoria significativa na situação hídrica do estado e trazem esperança para o futuro em termos de abastecimento de água.