RN permanece em alerta para chuvas e ventos intensos; saiba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas e ventos intensos para a região Oeste do Rio Grande do Norte. O alerta é válido até às 10h, desta quarta-feira (20). De acordo com o Inmet, o alerta prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

RN: Santana do Matos registra mais de 88 milímetros de chuva em 24 horas

Semana terá céu nublado e pancadas de chuvas no RN

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o Inmet, para as cidades sob esse tipo de alerta, a recomendação é em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Caso haja algum problema, o Inmet orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199 e, com o Corpo de Bombeiros no 193.