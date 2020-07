RN perde cerca de R$ 500 em arrecadação

A informação é do secretário estadual de Planejamento e Finanças do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. As quedas de arrecadação do ICMS e do Fundo de participação dos Estados foi determinante para essa situação. A estimativa é que a perda chegue a R$ 1 bilhão, até o final de 2020.

“Sofremos sobretudo, cm a perda de arrecadação do ICMS, em razão do setor comercial fechado, e com a queda do Fundo de Participação dos Estados, justo em um período de crise enfrentada pelos entes da Federação”.

De acordo com o governo, esse resultado foi influenciado pela perda de recursos do Fundeb, Royalties, Fundo Estadual de Combate à Pobreza e do Simples.

No início da pandemia, em março, as perdas foram cerca de R$ 20 milhões. Em junho passado, a queda da receita foi de R$ 165,4 milhões.