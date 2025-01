RN ganha voo inédito do Aeroparque na Argentina

O primeiro voo trazendo argentinos do Aeroparque Regional Jorge Newbery, em Buenos Aires, ao Rio Grande do Norte pousou às 2h15 deste domingo 5 no Aeroporto de Natal. Com 174 passageiros, o voo G37465 da Gol, é fruto de um trabalho de promoção e fomento ao turismo potiguar desenvolvido pelo Governo do Estado, através da Emprotur.

“Este voo é mais um passo estratégico para o desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte. Pela primeira vez na história, Natal tem três frequências semanais da Argentina. Isso, com certeza representa um incremento significativo na economia do nosso estado”, comemora a governadora Fátima Bezerra.

Atualmente, o estado já possui uma ligação direta com Buenos Aires por meio do Aeroporto de Ezeiza (EZE), que também conta com rotas extras na alta temporada, com duas frequências semanais de dezembro a março. Esta nova rota, partindo do Aeroparque, permitirá maior conveniência aos passageiros, especialmente àqueles que embarcam diretamente da capital argentina.

“O Aeroparque é dentro de Buenos Aires, sendo o aeroporto preferido pelos agentes de viagens portenhos. Este voo não substitui os que já existem partindo do aeroporto de Ezeiza, que permanece. A rota é sazonal para as altas temporadas, mas a expectativa é de que se torne uma rota regular devido ao sucesso de vendas. O acréscimo de oferta no mercado argentino nesse momento é muito estratégico, principalmente porque tem crescido muito o interesse deles pelo nordeste brasileiro”, explica o diretor-presidente da Emprotur, Raoni Fernandes.

A nova ligação entre o Rio Grande do Norte e a Argentina foi anunciada pelo governo estadual em setembro do ano passado no estande do Brasil na Feira Internacional de Turismo com a presença ilustre do embaixador do turismo potiguar, o cantor e compositor Dorgival Dantas, representantes da Emprotur, da GOL e da Zurich Airport Brasil, responsável pela gestão do Aeroporto de Natal.

Ligações Argentina/Rio Grande do Norte

Hoje, o Rio Grande do Norte tem três frequências semanais com o aeroporto de Ezeiza, sendo uma rota regular e outra sazonal, com saídas às quartas-feiras e sábados. E essa nova ligação com o Aeroparque, com partidas aos sábados e chegadas nas madrugadas de domingo.

O Aeroporto Internacional Ministro Pistarini situa-se na cidade de Ezeiza e fica a 32 quilômetros da capital argentina. Já o Aeroparque Regional Jorge Newbery está localizado a 6 km do centro de Buenos Aires no bairro de Palermo.