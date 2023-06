RN fecha primeiro quadrimestre com saldo positivo no emprego

O período de janeiro a abril de 2023 apresentou índice positivo para geração de empregos formais no Rio Grande do Norte. O saldo apurado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que, no primeiro quadrimestre do ano, o RN contabiliza a abertura de 1.588 postos de trabalho com carteira assinada.

O resultado representa uma elevada recuperação, se comparada ao saldo do mesmo período registrado no ano passado, que estava negativo em 71 empregos.

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, o segmento do Comércio teve destaque com saldo positivo de 560 vagas, contra -888 vagas registradas em 2022. O setor de Serviços também fechou o quadrimestre com saldo positivo (+4.560 vagas), porém, o saldo é menor que no ano passado (+5.533).

Abril

O saldo contabilizado no mês de Abril no Rio Grande do Norte foi positivo em 1.578 vagas, um pouco menor que as 1.833 abertas no mesmo mês de 2022.

Este é o quarto mês seguido em que os Serviços abrem mais vagas de emprego que os demais setores (+383 em janeiro; +1.396 em fevereiro; +1.195 em março). Ano passado, o setor abriu 1.446 vagas de emprego.

Agropecuária (-746) e Comércio (-166) tiveram desempenhos negativos. Indústria (+162) e Construção (+742) tiveram desempenhos positivos.

Em 2010, início da série histórica do Caged, apenas em 2011 e em 2012 que o Comércio não encerrou o mês de abril com saldos negativos.