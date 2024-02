RN fecha mês de janeiro com redução de Mortes Violentas Intencionais em 21,7%

O Rio Grande do Norte inicia o ano de 2024 mais uma vez com redução nos índices de violência. Ao final do mês de janeiro, houve uma diminuição de 21,7% no quantitativo de mortes violentas em relação ao primeiro mês do ano de 2023.

De acordo com dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine), em janeiro de 2023 foram registrados 115 ocorrências de Mortes Violentas Intencionais (MVI), contra 90 crimes em janeiro deste ano, ou seja, 25 casos a menos e redução de 21,7%.

*Natal e Mossoró*

Na estatística dos municípios, Natal e Mossoró, os maiores do estado, iniciam o ano com menos homicídios. Em Natal, redução de 22 ocorrências de mortes violentas em janeiro de 2023, para 14 casos em janeiro de 2024 (-36,4%).

No município de Mossoró, redução de 13 mortes violentas em janeiro de 2023, para 10 crimes em janeiro de 2024 (-23,1%).

*Maior redução do país*

Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) apontam que o Rio Grande do Norte foi o estado que mais reduziu o número de crimes contra a vida no comparativo com o ano de 2022.

Conforme a estatística nacional, foram registradas 1.026 crimes de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em 2023, contra 1.216 ocorrências durante o ano de 2022, o que representa uma redução de 15,63%, a maior diminuição do Brasil.