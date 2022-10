RN faz segundo transplante de coração de 2022 neste sábado

Um paciente de 50 anos pode receber um coração novo daqui a algumas horas em Natal. Ele aguarda na sala de cirurgia do Hospaital Rio Grande pelo órgão que está vindo de Mossoró e deve chegar à capital potiguar por volta das 15h30.

Como o tempo para doação de órgãos é imprescindível e Mossoró fica distante de Natal cerca de 270 quilômetros, a Força Aérea Brasileira (FAB) cedeu dois aviões para auxiliar no transporte do coração que tem o menor tempo de isquemia – período em que o órgão pode ficar sem irrigação sanguínea: quatro horas, prazo completo para trocar de peito.

Segundo a unidade hospitalar, o procedimento deve durar aproximadamente duas horas. Este será o segundo transplante realizado pela equipe do Hospital Rio Grande em 2022. A unidade voltou a fazer transplante cardíaco em 27 de março deste ano, após 10 anos, mas estava habilitada pelo Ministério da Saúde.

O coração que será transplantado é de um paciente de 31 anos, do sexo masculino, vítima de acidente de moto e politraumatizado. A identificação do doador e paciente foi feita pela equipe da Central de Transplantes do RN.