RN está em quarto lugar no Brasil em percentual de vacinação contra a influenza

Pouco depois de completar um mês do início da campanha de vacinação contra a influenza, o Rio Grande do Norte alcançou o percentual de 27,75% do público-alvo, o que representa 312.756 doses aplicadas. O número coloca o estado em destaque, na posição de 4º lugar em todo o Brasil em percentual de vacinados, atrás do Rio Grande do Sul (31,76%), Paraíba (28,45%) e Santa Catarina (28,38%).

“O Programa Estadual de Imunização tem unido esforços para, junto às Regionais de Saúde e municípios, intensificar as ações de vacinação e alcançar excelentes resultados nesta campanha. Apesar de estarmos em 4º lugar no Brasil, o percentual de 27% ainda é insuficiente para atingirmos a meta alta de 90%. É importante que a população que faz parte do público-alvo busque a vacinação. Com isso será possível obter a redução da morbimortalidade da doença, evitando internações e óbitos causados pela influenza no RN”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Laiane Graziela.

Este ano a campanha de vacinação contra a influenza iniciou no dia 18 de março e segue até 31 de maio, vacinando o público prioritário, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, professores e povos indígenas. A meta é imunizar, pelo menos, 90% de cada um dos 17 grupos prioritários para a campanha, que no RN somam 1,3 milhão de pessoas.

Os municípios potiguares de Caiçara do Rio do Vento (85,98%), Severiano Melo (85,48%) e Lucrécia (85,17%) obtiveram maior proporção de vacinação da sua população até esta terça-feira (23). Já a capital do estado, Natal, atingiu 14,66% de cobertura vacinal.

A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.