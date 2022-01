RN está com 52% dos leitos críticos para Covid-19 ocupados

O Rio Grande do Norte registra nesta quarta-feira (19) uma taxa de ocupação dos leitos críticos contra Covid de 52,1%. É o que aponta a plataforma Regula RN, que monitora a situação da rede pública em todo o estado. A consulta na plataforma foi feita por volta das 12h.

De acordo com o sistema, a Região Metropolitana de Natal chegou a 63,2% de ocupação nesta quarta. A Região Oeste atingiu 44,4% de ocupação, enquanto a região do Seridó apresenta 20%.

Os leitos públicos de UTI têm registrado uma crescente na ocupação nos últimos dias. No último dia 14, segundo a plataforma, atingiu 50% de ocupação quase dois meses depois de ter chegado a essa marca pela última vez, em 15 de novembro de 2021.

Nesta quarta-feira, dos 123 leitos críticos de covid-19 no estado, 62 estão ocupados por pacientes covid, 24 ocupados por pacientes não covid, 4 estão bloqueados e 33 livres. Em relação aos leitos clínicos, a tava de ocupação é bem menor, sendo de 31,15%.

Em Mossoró, dos 10 leitos crtíticos existentes no Hospital Rafael Fernandes, 9 estão ocupados, de forma que o local está com 90% da sua capacidade máxima. A situação é igual no Hospital Maternidade Almeida Castro, que possui 10 leitos críticos, dos quais 9 estão ocupados.

Apesar do aumento da taxa de ocupação, o G1 RN aponta que o número de leitos disponíveis para a Covid é menor do que nos picos das duas primeiras ondas da doença, sobretudo na segunda, quando o estado chegou a ter até 411 leitos de UTI disponíveis para a Covid, em junho de 2021.

A partir de julho do ano passado, com a queda nos índices da pandemia, somados ao aumento da vacinação,o estado passou a reverter leitos de UTI Covid para UTI geral.