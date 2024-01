RN é o destino mais procurado por casais em lua de mel, diz pesquisa

Com cenários paradisíacos, praias com águas cristalinas e gastronomia local, o Rio Grande do Norte se destaca na preferência dos casais que estão em busca de um destino marcante e acolhedor para desfrutar dos dias que marcam a felicidade e a união de uma nova jornada a dois: a lua de mel.

Levantamento do site Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento, mostra que 73% dos casais brasileiros optam por viajar em lua de mel, e o Rio Grande do Norte tem lugar de destaque por ter dois destinos entre os 10 da lista, Pipa em primeiro e Natal em sexto lugar.

Para diretora-presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur-RN), Roberta Duarte, esse é mais um resultado do trabalho de divulgação do Rio Grande do Norte como destino turístico. “O nosso estado tem uma variedade imensa de atrativos, por isso está cada vez mais na preferência dos viajantes. No quesito lua de mel, nós também somos privilegiados por cenários paradisíacos e locais aconchegantes, além de dispormos de atrações de aventura para os casais mais arrojados”, destaca Roberta.

Confira a lista completa dos destinos mais procurados:

1º Pipa – Rio Grande do Norte

2º João Pessoa – Paraíba

3º Fortaleza – Ceará

4º Porto de Galinhas – Pernambuco

5º Maceió – Alagoas

6º Natal – Rio Grande do Norte

7º Jericoacoara – Ceará

8º Fernando de Noronha – Pernambuco

9º Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

10º Búzios – Rio de Janeiro