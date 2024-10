RN é o 2º estado do Brasil com maior proporção de mulheres eleitas prefeitas

Nas eleições de 2024, o Rio Grande do Norte alcançou uma marca notável pela alta proporção de mulheres eleitas para o cargo de prefeita, o que alçou o estado à segunda posição em nível nacional, com 25,61%. Das 166 prefeituras já decididas no estado, 42 delas serão administradas por mulheres. O estado fica atrás apenas de Roraima, onde a proporção de mulheres eleitas prefeitas atingiu 26,67%. Nele, dos 15 municípios, 11 serão administrados por homens e 4 por mulheres.

Em comparação ao pleito de 2020, o RN registrou um aumento significativo no número de mulheres eleitas. Naquela ocasião, 37 candidatas foram vitoriosas, enquanto, em 2024, o número subiu para 42, representando um crescimento de 5 prefeituras a serem administradas por mulheres a mais.

Ainda há a possibilidade de aumento dessa estatística com o segundo turno das eleições, marcado para 27 de outubro. Natália Bonavides (PT), candidata à prefeitura de Natal, ainda está na disputa contra Paulinho Freire (União Brasil).

De acordo com o Censo de 2022 do IBGE, o Rio Grande do Norte tinha uma população de 1.703.967 mulheres e 1.598.762 homens, o que representa 51% da população total do estado para o sexo feminino e 49% para o masculino.

Esse número reflete um cenário similar ao nacional, onde as mulheres também são maioria, com 51,5% da população do país. Mesmo representando uma parcela significativa da população e do eleitorado, as mulheres ainda enfrentam desafios na conquista de espaços políticos, como mostra a proporção de prefeitas eleitas em comparação aos homens.

Confira o ranking nacional de proporção de mulheres eleitas prefeitas:

Roraima (RR): 26,67%

Rio Grande do Norte (RN): 25,61%

Paraíba (PB): 24,43%

Alagoas (AL): 23,53%

Ceará (CE): 20,88%

Pará (PA): 20,00%

Maranhão (MA): 19,53%

Tocantins (TO): 18,25%

Amazonas (AM): 18,03%

Mato Grosso do Sul (MS): 15,58%

Pernambuco (PE): 15,64%

Rio de Janeiro (RJ): 15,48%

Além da capital, outros municípios relevantes no estado do Rio Grande do Norte terão mulheres à frente das prefeituras. O maior deles é Parnamirim, o terceiro maior colégio eleitoral do estado, onde a Professora Nilda (Solidariedade) foi eleita com mais de 47 mil votos, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. Outras cidades importantes como Extremoz, Santa Cruz e Pau dos Ferros também seguirão sob a liderança feminina.

Prefeitas eleitas em grandes municípios do RN:

Parnamirim: Professora Nilda (Solidariedade)

Extremoz: Jussara Sales (PL)

Santa Cruz: Aninha de Cleide (MDB)

Pau dos Ferros: Marianna Almeida (PSD)

Ao longo do estado, mais de 40 prefeitas foram eleitas em municípios de menor porte, ampliando o número de cidades que serão administradas por mulheres. Esta tendência reflete o aumento da participação feminina na política local, ainda que a representatividade feminina em âmbito nacional permaneça abaixo de 16%

Lista completa das prefeitas eleitas no RN em 2024:

Almino Afonso – Dra Jéssica Amorim (MDB)

Alto do Rodrigues – Dra Raquel (PP)

Antônio Martins – Jéssica Iris (PSD)

Baía Formosa – Camila Melo (MDB)

Baraúna – Divanize Oliveira (PSD)

Caiçara do Rio do Vento – Ceiça Lisboa (União)

Coronel João Pessoa – Fátima (União)

Doutor Severiano – Maria de Fátima (PSD)

Extremoz – Jussara Sales (PL)

Goianinha – Nira (PP)

Grossos – Cinthia Sonale (União)

Japi – Simone Silva (MDB)

Jardim do Seridó – Silvana de Lalá (Republicanos)

João Câmara – Aize (PSDB)

João Dias – Fatinha de Marcelo (União)

Lagoa de Pedras – Janaina de Salin (União)

Macau – Flavinha Veras (PDT)

Major Sales – Maria Elce (MDB)

Maxaranguape – Professora Nira (PSD)

Paraná – Josiene (MDB)

Parazinho – Rita (União)

Parnamirim – Professora Nilda (Solidariedade)

Passagem – Wedna Mendonça (PP)

Pau dos Ferros – Marianna Almeida (PSD)

Pedro Avelino – Marina (MDB)

Pendências – Dra. Lays (MDB)

Pilões – Lena do Céu (MDB)

Rafael Godeiro – Ludmila Amorim (MDB)

Rodolfo Fernandes – Claudinha (PL)

Santa Cruz – Aninha de Cleide (MDB)

Santana do Seridó – Tatiana (Podemos)

São Francisco do Oeste – Gisely Porfirio (União)

São Vicente – Jane Maria (MDB)

Serra de São Bento – Lena Morais (MDB)

Serrinha – Kauanny Terto (MDB)

Serrinha dos Pintos – Rosânia (União)

Sítio Novo – Andrezza Brasil (PT)

Taboleiro Grande – Klebinha (PSD)

Tenente Ananias – Dayane (PL)

Tibau – Lidiane Marques (União)

Triunfo Potiguar – Darkinha (PP)

Vila Flor – Thuanne Souza (MDB)

Em nível nacional, 724 mulheres foram eleitas prefeitas no primeiro turno de 2024, superando o número de 656 prefeitas eleitas no pleito anterior, de 2020. Apesar do crescimento, a representatividade feminina continua baixa, correspondendo a apenas 15,5% do total de prefeitos eleitos, enquanto 84,5% são homens, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Roraima se mantém como o estado com a maior proporção de prefeitas eleitas, com 26,67% das prefeituras sob liderança feminina. O Espírito Santo, por outro lado, teve o menor índice, com apenas 2,63% de mulheres eleitas em suas 76 prefeituras.

Mulheres no 2º turno das eleições 2024

A presença feminina no segundo turno das eleições também é notável, com 12 candidatas ainda na disputa, incluindo Natal, onde Natália Bonavides concorre à prefeitura.