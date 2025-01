RN aumentou cobertura de vacinas de rotina em 2024, diz Sesap

O Rio Grande do Norte voltou a registrar crescimento da cobertura vacinal da população em 2024, segundo dados do programa estadual de imunização, divulgados nesta terça-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Segundo a pasta, o estado alcançou um aumento na aplicação de 18 das 19 vacinas do calendário vacinal. A única exceção em 2024 foi a vacina contra a varicela, que manteve uma cobertura estável em torno dos 60% do público-alvo.

Destacaram-se os desempenhos das vacinas para BCG, hepatite B, pneumo 10 e meningo C, todas superando os 90% de cobertura vacinal, com a BCG alcançando 99,43% do público-alvo.

Além disso, outras oito vacinas atingiram 80% de cobertura, “demonstrando o sucesso das estratégias de imunização implementadas no estado”, informou a pasta.

Os índices de vacinação de crianças de até um ano de idade apresentaram crescimento em relação a 2023. A vacina BCG passou de uma cobertura de 79,45% para 99,43%. No caso da tríplice viral, a cobertura saltou de 88,36% para 95,14%, e a vacina contra a hepatite B, saiu de 83,19% para 96,81%.

“Conseguimos reverter a tendência de queda na vacinação por meio de várias ações integradas, em parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, as secretarias de Educação e Comunicação, instituições de ensino, e com o apoio fundamental do Ministério da Saúde, idealizador das campanhas”, afirmou a coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap, Diana Rêgo.

A coordenadora destacou ainda o projeto Vacina Mais Potiguar, cujo principal objetivo é resgatar a cultura da vacinação.

“Observamos que, a partir de 2017, houve uma queda na procura por vacinas. Para reverter esse cenário, implementamos diversas estratégias que incentivam a população a buscar espontaneamente a imunização”, complementou.

Além das campanhas voltadas ao público em geral, a Sesap informou que foram realizadas ações específicas como o microplanejamento e o monitoramento da “vacinação extramuro”, direcionadas a escolas e empresas.

A expectativa é continuar com essas iniciativas, capacitar os profissionais e acompanhar as estratégias, para assegur a manutenção do crescimento dos índices de vacinação no estado.