RN atinge 85% da população adulta vacinada contra Covid-19 com a D1

O Rio Grande do Norte atingiu nesta segunda-feira (20) a marca de 85% da população adulta vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose. O percentual corresponde a 2.261.159 moradores do estado com 18 anos ou mais, segundo o RN+ Vacina.

De acordo com o RN+ Vacina, 48% da população adulta está totalmente vacinada, ou seja, mais de 1,27 milhão receberam a dose única ou a segunda dose, completando o esquema vacinal. No estado, já foram aplicadas mais de 3,53 milhões de doses, administradas pelas salas de vacinação distribuídas nos 167 municípios potiguares.

A plataforma Coronavírus RN, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação em Saúde (LAIS/UFRN), mostra que houve uma redução na média móvel de novos casos dos últimos sete dias em relação ao mês de agosto. No dia 15 de agosto, a média móvel registrava 153,17 casos. Já no dia 15 de setembro, a média móvel dos últimos 7 dias marcava 46,71 casos. A redução também acontece nos óbitos motivados pela doença. Em 15 de agosto, a média móvel era de 4,29. No mesmo dia deste mês, a média móvel de óbitos por Covid é de 1,29.

A taxa de ocupação dos leitos críticos no RN é de cerca de 26%, conforme aponta o Regula RN por volta do meio-dia de hoje. Na Região Metropolitana a taxa é 32,4%; Região Oeste é 13,0%; e, Região Seridó com taxa de 17,6%.

Atraso na D2

Mais de 145 mil pessoas estão em atraso com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 no RN. Diante da confirmação de casos com variante Delta no estado, inclusive com registros de óbitos, a Sesap convoca e alerta a população para a completude do esquema vacinal, buscando a unidade de saúde ou posto de vacinação mais próximo de sua residência para tomar a segunda dose da vacinas contra Covid. É importante ressaltar que a imunização só é completada 15 dias após a aplicação da segunda dose.

Recebimento e Distribuição

Neste domingo (19) a Sesap recebeu 105.300 doses do imunizante Pfizer e, no final da tarde deste dia 20, receberá mais 41.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz. O total de 146.550 doses será destinado para ampliação da cobertura vacinal no RN de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, além da destinação para aplicação da segunda dose e dose de reforço em idosos a partir 70 anos de idade, iniciando pelo mais velhos de forma escalonada e decrescente. A distribuição acontecerá nessa terça-feira (21), às 13h.