RN atinge 70% do volume de chuvas em abril em 15 dias

No decorrer de abril de 2024, o Rio Grande do Norte tem testemunhado a presença das tão aguardadas chuvas, revelando um cenário promissor para o Estado. De acordo com os dados do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado (Emparn), até esta segunda-feira 16, as precipitações alcançaram a marca de 99,5mm, representando 70% da média prevista para o mês, estimada em 146,8mm.

As regiões mais agraciadas pelas chuvas, neste período, são o Agreste Potiguar e o Central Potiguar, atingindo 78,8% e 70,2% da média, respectivamente.

Diversos fatores convergem para este cenário auspicioso. A atuação da Zona de Convergência Intertropical, aliada ao aumento das temperaturas superficiais das águas do oceano Atlântico – que exibem um aquecimento aproximado de 2°C acima da média – e a particular topografia do estado, caracterizada por serras e formações rochosas, desempenham um papel crucial no movimento das massas de ar, propiciando a formação de nuvens carregadas nesta época do ano.

“Estamos adentrando o segundo mês da quadra chuvosa e as previsões indicam a continuidade das precipitações até o término do mês, mantendo-se dentro ou ligeiramente acima da média esperada”, afirmou Gilmar Bristot, chefe da unidade de Meteorologia da Emparn.

Em relação às temperaturas, os habitantes do estado continuam a enfrentar altas sensações térmicas. “Em locais como Natal, as temperaturas já iniciam o dia na casa dos 25°C, elevando-se para cerca de 28°C durante a noite, resultado da combinação de alta umidade, em torno de 80%, e baixa circulação de ventos”, explicou Bristot.