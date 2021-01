RN ainda não definiu se haverá feriado de Carnaval este ano

Em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus, vários municípios do Rio Grande do Norte suspenderam os festejos de carnaval, mas ainda não há confirmação se os tradicionais dias de festas serão feriados no estado. Até a manhã desta sexta-feira (29), tanto o Poder Público quanto os órgãos ligados ao comércio não possuíam as definições acerca deste período.

A Prefeitura de Natal, que anunciou o cancelamento do Carnaval 2021, ainda irá definir se será mantido o feriado nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A mesma situação acontece em Parnamirim, que irá analisar se haverá feriado ou ponto facultativo e apenas na próxima semana definirá a questão. O Governo do Estado deve definir ainda hoje qual será o encaminhamento dado às cidades potiguares.