RN adotará medidas mais rígidas para conter aumento dos casos de Covid

Nesta quarta-feira (03), a governadora Fátima Bezerra participou de uma entrevista no programa Foro de Moscow, com os jornalistas William Robson e Bruno Barreto, onde anunciou que até a próxima sexta-feira (05), o Governo do Rio Grande do Norte publicará mais um decreto com medidas mais rígidas para conter o avanço da pandemia no estado.

Na ocasião, Fátima Bezerra não adiantou quais regras serão mudadas ou acrescentadas com o novo documento, mas destacou que elas estarão relacionadas, entre outros pontos, ao toque de recolher e à suspensão do funcionamento de algumas atividades.

Além de editar os decretos com ações para evitar o aumento de casos, a governadora também fez alertas sobre os riscos das aglomerações. “Editamos decreto proibindo a realização de festas de final de ano, mas infelizmente dois destinos turísticos não respeitaram”, comentou.