Rio transborda e deixa trecho da BR-304 interditada em Lajes do Cabugi

O tráfego de veículos no km 204, da BR 304, rota que conecta Natal a Mossoró, próxima a cidade de Lajes do Cabugi, está interrompido nos dois sentidos da rodovia, devido ao rompimento de açudes entre Lajes e Caiçara do Rio dos Ventos, em decorrência das fortes chuvas que caem na região. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme vídeos que circulam nas redes sociais, apesar do grande volume de águas, alguns motoristas em veículos maiores, ainda optavam por atravessar o trecho, enquanto outros decidiram não arriscar devido ao aumento do nível da água.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local orientando os motoristas e trabalha na criação de um desvio alternativo.

Em comunicado, divulgado na noite deste domingo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que uma equipe técnica do Serviço de Operações da Superintendência encontra-se no km 204 da BR 304, com o objetivo de avaliar os danos causados pela incidência das fortes chuvas ocorridas na região, bem como verificar as condições de trafegabilidade da rodovia.

“O DNIT esclarece também que ainda não há como afirmar se realmente a força das águas afetou alguma ponte ou mesmo a pista de rolamento. Faz-se necessário que a chuva cesse para que uma vistoria mais profunda seja feita, a fim de um diagnóstico mais preciso”, diz trecho do comunicado.